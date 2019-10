28-Jähriger alkoholisiert unterwegs

Am Donnerstagvormittag wurde in der Nikolaus-Fey-Straße in Wiesentheid ein 28-jähriger VW-Fahrer kontrolliert. Während der Überprüfung stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Test am Alkomaten ergab einen Wert von 0,82 Promille, wie die Polizei mitteilt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und die Fahrzeugschlüssel in Verwahrung genommen.