26 Jungjäger erhielten den Jägerschlag

Mit dem Jägerschlag wurden 26 Jungjäger bei der Hubertusfeier am Sonntag in Biebelried in die Jägerschaft aufgenommen. Beim dreifachen Schulterschlag mit dem historischen Hirschfänger sprach Jürgen Ott, Vorsitzender des Unterfränkischen Jagdklubs, die Aufnahmeformel: "Der erste Schlag soll dich zum Jäger weihen. Der zweite Schlag dir Kraft verleihen, zu üben stets das Rechte. Der dritte Schlag soll dich verpflichten, nie auf deine Jägerehre zu verzichten."