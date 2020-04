2500 Euro Schaden: Diebstähle auf Baustellen in Wiesentheid

In der Zeit von Freitag, 16 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, ereigneten sich in der Kanzleistraße, der Schönbornstraße und dem Schloßplatz in Wiesentheid mehrere Diebstähle und Sachbeschädigungen. Unbekannte Täter gelangten in einen Bauwagen, der in der Kanzleistraße abgestellt war. Hieraus wurden verschiedene Büromaterialen und Getränke entwendet.

Außerdem wurden laut Polizei im Nahbereich ein frisch gemauertes Pflanzengelege beschädigt und zwei Absperrgitter aus Kunststoff entwendet. Vermutlich dieselben Täter beschädigten am Schlossplatz eine Hecke aus Buchsbäumen. Außerdem wurde an der Baustelle in der Schönbornstraße ein Metallgeländer entwendet. Dieses sollte eigentlich an der dortigen Brücke montiert werden. Insgesamt entstand ein Beuteschaden von etwa 2000 Euro und Sachschaden von etwa 550 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.