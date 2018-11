250 Euro in Kitzingen ergaunert

Mit dem altbekannten „Geldwechseltrick“ ergaunerte sich ein noch unbekannter Täter bereits am Dienstag gegen 14 Uhr eine größere Summe Bargeld von einem 68-jährigen Rentner. Laut Polizei sprach der Unbekannte den Rentner am Parkplatz der Klinik Kitzinger Land an und wollte eine Zwei-Euro Münze gewechselt haben. Als der 68-Jährige in seinem Geldbeutel nach Kleingeld zum Wechseln suchte, hatte es sich der Unbekannte plötzlich anders überlegt und entfernte sich. Erst am Folgetag stellte der 68-Jährige dann fest, dass ihm in seinem Geldbeutel 250 Euro fehlten.