Am 28. September findet die 25. ökumenische Sternwallfahrt zum Schwanberg statt. Gestartet wird von sechs Orten aus, in Kitzingen (Hohenfelder Kapelle), Stierhöfstetten, Iphofen, Kleinlangheim, Großlangheim und Castell. Um 16 Uhr wird ein Gottesdienst in der St. Michaelskirche auf dem Schwanberg gefeiert. Foto: Communität Casteller Ring