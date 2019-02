25 Jahre Skikurs in Filzmoos

Ein Jubiläum feierte die Realschule Dettelbach in Filzmoos im Salzburger Land. Seit nunmehr 25 Jahren fahren jedes Jahr die Achtklässler der Schule in das österreichische Skigebiet, um dort die Grundtechniken des Skifahrens zu erlernen. Frau Horn, die verantwortliche Lehrkraft, betonte bei einer Ehrenstunde, welch enormen Stellenwert der Skikurs für die Kinder und die Schule habe. Dankbar und stolz nahm sie eine Urkunde und die Ehrennadel der Gemeinde entgegen und versprach diese an einem würdigen Platz in der Schule anzubringen. Überwältigt von den tollen Schneeverhältnissen zeigten sich die Schüler der 8. Klasse. Bei 4,30 Meter Schneehöhe am Gipfel lernten die Jugendlichen das elegante Carven, Bremsen und Bögen fahren, heißt es in einer Pressemitteilung. Nach den täglichen Übungsstunden auf der Piste wurden die Schüler am Abend noch in verschiedenen Themen rund um das Skifahren von ihren Lehrkräften geschult. Inhalte waren hier die Vermittlung der Pistenregeln, Lawinenkunde und der verantwortungsvolle Umgang mit der vielfältigen Natur des Alpenraumes. Ein Höhepunkt stellte das Nachtskifahren am Bögei Gletscher dar, das bei Flutlicht und leichtem Schneefall ein besonderes Ambiente bot. Beim Abschlussrennen am letzten Tag konnten die Schüler noch einmal ihr Können unter Beweis stellen.