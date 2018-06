25 Jahre Freie Wähler in Marktbreit

Seit 25 Jahren gibt es die Freien Wähler Marktbreit. Am Freitagabend feierte die Wählergruppe dies mit einem Festabend – und der Ehrung von sieben Gründungsmitgliedern. Besonders ausgezeichnet wurde dabei Friedrich Gebauer, der für seine Verdienste zum Ehrenvorsitzenden ernannt wurde.

Am 21. Mai 1993, so der aktuelle Vorsitzende Harald Damm in seiner Festansprache, gründeten 16 Marktbreiter den Ortsverein der Freien Wähler, der aus der seit den 1970er Jahren im Stadtrat vertretenen Wählergruppe FDP und Freie Wähler hervor ging.

Fraktionsstatus erlangt

Erster Vorsitzender war dabei Friedrich Gebauer, der das Amt 22 Jahre lang inne hatte. Zu den bereits etablierten Räten Friedrich Gebauer und Rainer Hofmann stellte die neue Gruppierung drei Jahre später bei den Stadtratswahlen mit Stephan Eidel einen dritten Rat in Marktbreit und erlangte so Fraktionsstatus.

Als Jugend und Sportreferent setzte dabei vor allem Gebauer Akzente. Er engagierte sich unter anderem für den Ausbau des Jugendzentrums, erweiterte das Ferienpassprogramm und erreichte eine verstärkte Förderung der Sportvereine durch die Stadt. Insgesamt engagierte sich Friedrich Gebauer 24 Jahre ehrenamtlich als Stadtrat in Marktbreit, davon sechs Jahre als dritter Bürgermeister und kandidierte sogar für das Amt des ersten Bürgermeisters.

Heute 20 Mitglieder

Seit den Kommunalwahlen im Jahr 2014 sind die Freien Wähler zwar nur noch mit zwei Vertretern im Stadtrat und damit ohne Fraktionsstatus, konnten aber die Ausschusssitze behalten. Heute hat der Verein, so Damm, 20 Mitglieder, die sich vierteljährlich treffen, um die aktuelle Tagespolitik zusammen mit den Ratsmitgliedern zu besprechen.

„Alleine kann man gar nichts erreichen, man braucht immer ein Team“, sagte Landrätin Tamara in ihrem Grußwort. Für die aufstrebende Stadt Marktbreit waren die Räte der Freien Wähler ein wichtiger Faktor, die Aufgaben zu bewältigen. Doch stehen nach wie vor viele Herausforderungen für die Zukunft an, bei deren Lösung die Freien Wähler eine wichtige Rolle spielen sollten.

Geld „vergraben“

Die Zeit um das Jahr der Gründung der Freien Wähler war für die Stadt keine allzu gute, wie Bürgermeister Herbert Biebelriether fest stellte. Viel Geld wurde damals bei der Sanierung von Kanal und Wasserleitung im Untergrund vergraben und das bei einer hohen Verschuldung. Trotzdem gab es Marktbreiter, die sich nicht scheuten auch in solchen Zeiten Verantwortung zu übernehmen. Seitdem habe sich in Marktbreit viel bewegt, „aber wir sind noch lange nicht fertig“. Deshalb wünschte sich der Bürgermeister auch in Zukunft engagierte Bürger, die sich konstruktiv den anstehenden Aufgaben stellten.

Zusammen mit Landrätin Tamara Bischof ehrte dann Vorsitzender Harald Damm die Gründungsmitglieder Rudolf Donath, Stephan Eidel, Armin Engelhaupt, Ludwig Gebauer, Friedrich Gebauer, Rainer Hofmann und Harald Damm für 25 Jahre Mitgliedschaft. Mit passendem Liedgut, etwa „Die Gedanken sind frei“, sorgte der Chor „Kreuz und Quer“ für musikalische Entspannung.