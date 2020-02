Buchbrunn vor 49 Minuten

25 Buchbrunner Kinder bekamen ihre Sportabzeichen

Im Rahmen des Buchbrunner Kinderfaschings in der TSV-Sporthalle wurden auch in diesem Jahr wieder die Sportabzeichen verliehen, die 25 Mädchen und Jungen beim TSV abgelegt haben. Birgit Friederich (im Bild hinten links) verlieh die Urkunden an die freudestrahlenden kleinen Sportler, heißt es in einer Mitteilung des Sportvereins.