241 Unfälle im Juli

241 Verkehrsunfälle registrierte die Kitzinger Polizei im Juli auf den Straßen des Landkreises. 36 Mal kam es zu Personenschäden. Dabei wurden 30 Personen leicht und zwölf schwer verletzt. Ein Mensch verlor sein Leben. Bei den Unfällen entstand insgesamt Schaden von rund 164 000 Euro. Etwa die Hälfte der Karambolagen (122) waren Kleinunfälle, die im vereinfachten Verfahren aufgenommen werden konnten. Elf Verkehrsunfälle waren auf zu hohes Tempo und zwei Unfälle auf Alkohol zurückzuführen.

In 59 Fällen flüchteten die Verursacher, ohne ihre Angaben zu hinterlassen. Ein Kind wurde auf dem Schulweg bei einem Schulwegunfall verletzt.

Am 11. September ist Schulbeginn. Mit dem Start ins Schulleben nehmen Kinder häufig zu ersten Mal alleine am Straßenverkehr teil, so die Polizei in ihrem monatlichen Tipp. Generell sollten Eltern mit ihren Schulkindern den Schulweg so lange einüben, bis die Kinder die Gefahrenquellen auf dem Schulweg kennen. Gerade im Herbst und im Winter ist es früh draußen noch dunkel. Aus diesem Grund sollten Kinder helle, besser noch mit Reflektoren ausgestattete, Kleidung tragen, um früher von Autos und Radfahrern gesehen zu werden. Auch für die Autofahrer heißt es ab dann wieder: Vorsicht Kinder! Die Jüngsten kennen häufig die Verkehrsregeln nicht und können die Geschwindigkeit von Autos nicht richtig einschätzen, so die Polizei. Deshalb sei es am besten, vom Gas zu gehen und aufmerksam zu fahren.