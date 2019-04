24-Jähriger flüchtet nach Unfall

Beim Einparken ist ein 24-Jähriger am Sonntagfrüh in der Moltkestraße in Kitzingen mit seinem Auto an einem geparkten Opel hängengeblieben. Dieser wurde an der linken hinteren Stoßstange beschädigt, der Schaden beträgt rund 2500 Euro. Der Mann fuhr jedoch einfach weg, ohne sich darum zu kümmern.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte jedoch das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs abgelesen, sodass der 24-Jährige schnell ausfindig gemacht werden konnte, wie es im Polizeibericht heißt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.