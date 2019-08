Mainbernheim vor 35 Minuten

24-Jährige fährt Auto an und flüchtet

Eine 24-jährige Fahrzeugführerin fuhr am Dienstagnachmittag auf der Herrnstraße in Mainbernheim. Als sie an einem geparktenBMW vorbeifuhr, stieß die Frau gegen die linke Fahrzeugfront des Autos.