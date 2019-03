23 Millionen Euro für die nächsten vier Jahre

23 Millionen Euro. Das ist der Geldbetrag, mit dem sich der Stadtrat Prichsenstadt am Dienstagabend befassen musste. So viel Geld nämlich muss die Stadt in den kommenden vier Jahren investieren, davon allein 11,5 Millionen noch in diesem Jahr - unter anderem für die Erschließung von neuen Baugebieten, für die Dorferneuerung und den neuen Kanal in Stadelschwarzach und für ungezählte weitere Posten wie den Radweg von Prichsenstadt nach Laub, dem neuen Feuerwehrgerätehaus in Kirchschönbach und neue Fahrzeuge für die Feuerwehren in Prichsenstadt und Altenschönbach.

Zwar fließen etwa durch den Verkauf von Baugrund und Zuschüssen sowie Fördermittel wieder Gelder zurück in die Kasse von Kämmerer Marco Kölln. Allein der Schuldenstand wird bis Ende 2022 von aktuell 347 000 Euro auf dann 6,3 Millionen Euro in die Höhe geschnellt sein. Das bedeutet, dass jeder Bürger rein rechnerisch jetzt noch mit 113 Euro (Landesschnitt: 603 Euro), in vier Jahren aber mit 2054 Euro in der Kreide stehen wird.

Dass sich angesichts solcher Beträge keine großen Sprünge machen lassen, war in der Ratssitzung am Dienstagabend mehr als nur klar. Einziger Tagesordnungspunkt war die Finanzplanung, "und da steckt man sich die Ziele höher als man sie erreichen kann", so Bürgermeister René Schlehr zu den, wie er selbst sagt, "ehrgeizigen" Zielen. Und: "Von Wunschspielen kann überhaupt keine Rede sein." Will heißen: die Kanäle zum Beispiel müssen ganz einfach saniert werden, weil es dort einen großen Sanierungsstau gibt. Ein Konzept dafür existiert seit dem Jahr 2010, "das ist schlicht und einfach nicht umgesetzt worden". Diese Kanalsanierungen in der Altstadt, in Stadelschwarzach und Järkendorf sind auch mit fast fünf Millionen Euro der mit Abstand dickste Brocken, den der Rat stemmen muss. Traditionell legt die Verwaltung die Kosten dafür über einen längeren Zeitraum über die Gebühren auf alle Einwohner der Großgemeinde um.

Auch beim Haus für Kinder muss der Rat eine Menge Geld in die Hand nehmen. Das Gebäude muss erweitert werden, was der Kämmerer mit 2,5 Millionen Euro veranschlagt hat. Eine Millionen Euro fließen wieder zurück, "1,5 Millionen müssen wir selbst zahlen", so Schlehr. Was natürlich mit dafür sorgen wird, dass die Schulden steigen werden. Und großartige Streichposten fanden sich nicht in dem umfangreichen Zahlenwerk. Mal hier 200 000 Euro für die Sanierung von Wirtschaftswegen, die ohnehin schon seit vielen Jahren geschoben werden, mal dort ein paar neue Pumpen für die Feuerwehr (minus 56 000 Euro), mal dort eine neue Laufbahn für den Sportplatz (weitere 58 000 Euro eingespart) - das war's auch schon mit möglichen Reduzierungen. Wegen den Feuerwehrfahrzeugen sucht der Bürgermeister jetzt "Kompagnons", sprich Bürgermeister anderer Orte für eine Sammelbestellung. "Dadurch lassen sich auch noch einige Euros einsparen".

"Jetzt hoffen wir, dass wir diesen Finanzplan auch genehmigt bekommen", so Schlehr. Er ist dann die Grundlage für alle weiteren Haushaltsdebatten. Und er hofft darauf, dass die Staatsregierung auch tatsächlich den Geldbeutel öffnet und die Gelder für den Ausbau von Straßen lockermacht. Denn seit die Straßenausbaubeitragssatzung, im Volksmund auch als Strabs bezeichnet, wegfällt, tun sich nicht nur in Prichsenstadt Löcher in der Kasse auf.