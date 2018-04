22 Kommunionkinder "in Gottes Hand"

Unter dem Motto „Wir in Gottes Hand – Gott in unserer Hand“ feierten 22 Mädchen und Jungen am Weißen Sonntag ihre Erstkommunion in Dettelbach. Kaplan P. Sarath Parri hatte für die Kommunionkinder eine Schatzkiste mitgebracht, in der sich Trauben und Brot – als Zeichen der Eucharistie – eine Kerze, ein Ministrantengewand und Papierhände befanden. Im Anschluss an seine Predigt klebten die Kommunionkinder ihre, auf Papier gebrachte Hand auf zwei große Hände vor dem Altar, die die Hände Gottes darstellen sollten. Begleitet und vorbereitet wurden die Kinder und ihre Eltern von Gemeindereferent Christof Becker. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von den Dettelbacher Musikanten und der Augustinus Combo. Die Kommunionkinder aus der Pfarrei Dettelbach und Filialen sind: Emily Apfelbacher, Josefin Marie Nagel, Hanna Fackelmann, Julius Oppel, Maximilian Filbig, Emilia Pfister, Finn Grygier, Lena Rath, Sina Hanakam, Benedikt Reißmann, Samira Hofmann, Vincy Simolli, Moritz Kirchner, Samuel Simolli, Lina Kreißel, Tim-Michael Weber, Bastian Lermig, Lucas Wolf, Lena Mauder, Klara Worschech, Emma Mäckel, Carlotta Zugelder.