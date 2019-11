Kitzingen vor 1 Stunde

22-Jährige beim Ladendiebstahl erwischt

Ware im Wert von drei Euro wollte eine Frau am Dienstagnachmittag in einem Supermarkt in der Korbacher Straße in Wiesentheid mitgehen lassen. Dabei wurde sie allerdings vom Ladenpersonal beobachtet. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten die Personalien der Frau fest. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls.