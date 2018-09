21-Jähriger schrammt knapp am Knast vorbei

Widerstand gegen Vollzugsbeamte kann mit Schlägen, Tritten und Spucken einhergehen. Aber auch die eher passive Verweigerung einer Anordnung ist Widerstand und kann teuer werden. Die Erfahrung hat ein 21-Jähriger vor dem Jugendschöffengericht gemacht.

Den jungen Mann hatte die Polizei verdächtigt, Drogen bei sich zu haben. Dass der die in solchen Fällen übliche Feinuntersuchung, einschließlich Blick in die Unterhose, verweigerte, hätte ihn beinahe ins Gefängnis gebracht. Allerdings war das nicht der einzige Grund.

Alter Bekannter am Jugendgericht

Der junge Mann ist ein alter Bekannter am Jugendgericht. Er ist im richtigen Leben noch nicht angekommen. Dafür kennt er das Jugendstrafrecht, vom sozialen Hilfsdienst bis zur Jugendstrafe. Zu einem Jahr war er wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt worden – zu einem Jahr Bewährung. Das Urteil war ein paar Monate alt, als das passierte, was ihn jetzt vor das Schöffengericht brachte.

Häufig Drogen in Unterhosen

Der damals knapp 21-Jährige geriet mit Bekannten in eine Verkehrskontrolle. Drogen vermuteten die Polizisten, zumal einer den Eindruck hatte: „Der will was verstecken.“ Tatsächlich fanden die Polizisten bei dem jungen Mann einen Crusher (Drogenmühle) mit einer Restmenge Drogen. Dann folgte die Routine, die auch die sogenannte Feinuntersuchung vorsieht. „Wir finden immer wieder Drogen in Unterhosen“, sagte ein Polizist als Zeuge. Deshalb gehört der Blick in den Intimbereich zum Standard.

Das allerdings war für den jungen Mann ein echtes Problem. „Ich ziehe mich vor anderen Leuten nicht aus“, sagte er den Polizisten bei der Untersuchung und jetzt auch vor Gericht. Weil die Beamten darauf bestanden, wehrte er sich und versuchte, sich der Umklammerung durch Drehen und Wenden ebenso zu entziehen wie dem Anlagen der Handschellen.

Ohne Ergebnis

Am Ende kam es doch zur Feinuntersuchung – ohne Ergebnis übrigens. Keine Drogen, dafür aber die Frage: Warum der Aufwand und der Aufstand?

Die versuchte der junge Mann mit schlechten Erfahrungen bei einer Untersuchung während eines Jugendarrests zu erklären. Da sei er bei einer Untersuchung lächerlich gemacht worden, wegen seines Geschlechtsteils. „Das wollte ich nicht mehr erleben“, sagte er und: „Ich wusste nicht, dass das schon Widerstand sein soll.“

Tatbestand des Widerstands war erfüllt

Zwei Zeugen später war klar: Der Tatbestand der Widerstands ist erfüllt. Auch wenn die Intensität von dem Beamten „eher im unteren oder mittleren Bereich angesiedelt“ wurde. Dennoch, bei Widerstand verstehen Gesetz und Staatsanwälte keinen Spaß. Vor allem bei offener Bewährung. Für den Staatsanwalt war mit Blick auf die Vorstrafen klar: Das letzte Urteil wird mit einbezogen. Bewährungsversager bekommen keine Bewährung mehr. Macht ein Jahr und fünf Monate – ohne.

Der Pflichtverteidiger zweifelte daran, ob sein Mandant es wissen konnte oder musste, dass sein Verhalten schon Widerstand ist und dass auch eher passiver Widerstand strafbar ist. Der junge Mann sei traumatisiert gewesen, versuchte er die Reaktion zu erklären, er sprach von „blanker Verzweiflung“.

Die Lehre muss er durchziehen

Im Urteil standen ein Jahr und sechs Monate, allerdings mit Bewährung. „Wir haben lange beraten“, sagte Richter Wolfgang Hülle. Was den jungen Mann rettete, war eine nach mehreren Fehlversuchen gerade begonnene Lehre. An der machten Jugendrichter Wolfgang Hülle und die Schöffen die Bewährung fest. Der Man muss die Lehre anfangen, durchziehen und abschließen. Das steht in den Auflagen „Das Gericht wird die Bewährung sofort widerrufen, wenn das mit der Ausbildung nicht klappt“, sagte Hülle am Ende.