21-Jähriger rast mit BMW in Zaun

In einen Zaun gerast ist am Mittwochabend ein 21-Jähriger in Kitzingen.

Der junge Mann war laut Polizeibericht mit einem BMW in der Straße „An der Staustufe“ vom Baumarkt kommend in Richtung Äußere Sulzfelder Straße unterwegs, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und geradeaus weiter gegen einen Grundstückszaun fuhr.

Der 21-Jährige setzte sich anschließend selbst mit dem Grundstücksbesitzer in Verbindung und meldete sein Missgeschick. Am Donnerstagmorgen entdeckten zufällig vorbeikommende Passanten das beschädigte Auto und den eingedellten Zaun und meldeten es der Polizei.

Bei der Überprüfung stellte sich allerdings heraus, dass sich die Beteiligten bereits ausgetauscht hatten. Der entstandene Schaden beträgt etwa 2500 Euro.