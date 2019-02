21-Jähriger geht auf Ex-Freundin los

Am Sonntag gegen 21 Uhr suchte ein 21-Jähriger seine Ex-Freundin in der Wörthstraße auf. Als er die 19-Jährige vor das Wohnhaus gebeten hatte, ging er völlig unvermittelt auf die junge Frau los und versperrte ihr den Weg zurück in Haus. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Die 19-Jährige flüchtete zu Fuß in Richtung Edeka-Markt. Der Mann folgte ihr, zog sie auf den Boden und schlug laut Polizeibericht mehrfach auf sie ein.

Ein 30-Jähriger Zeuge wurde auf die Situation aufmerksam und rannte zu der Auseinandersetzung. Bei seinem Eintreffen half ein weiterer, unbekannter Zeuge der 19-Jährigen gerade vom Boden auf. Die leicht verletzte Frau ging im Anschluss mit dem 30-jährigen Zeugen auf die Dienststelle. Die Kitzinger Polizei ist nun auf der Suche nach dem unbekannten Helfer.

Dieser und auch mögliche weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel.: (09321) 1410 mit der Polizei Kitzingen in Verbindung zu setzen.