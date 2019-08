202 Unfälle im Juni auf den Straßen im Landkreis

Im Juni wurden von der Polizei Kitzingen 202 Verkehrsunfälle aufgenommen. 25 Mal wurden Personen bei Verkehrsunfällen verletzt, 24 Personen leicht und sechs Personen schwer. Getötet wurde glücklicherweise niemand in diesem Zeitraum. Bei 135 Verkehrsunfällen handelte es sich um sogenannte Kleinunfälle, die im vereinfachten Verfahren aufgenommen werden konnten. Insgesamt entstand Schaden von geschätzten 180 000 Euro.

Bei drei Unfällen war der Verursacher alkoholisiert und bei sechs Unfällen war die Ursache nicht angepasste Geschwindigkeit. 36 Mal flüchteten die Verursacher von der Unfallstelle und es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Tipp des Monats

Wie immer ein Tipp der Polizei, diesmal geht es um den Reifendruck beim Auto. Im Tankdeckel, am Türholm oder in der Bedienungsanleitung kann der erforderliche Reifendruck in Erfahrung gebracht werden. Beachten sollte man dabei, dass das Gepäck und die Insassen vom Gewicht her mit eingerechnet werden müssen.

Wichtig sei zudem, die Profiltiefe mit einem Profiltiefenmesser oder einer Ein-Euro-Münze zu prüfen. Der goldfarbene Rand der Ein-Euro-Münze ist drei Millimeter breit. Empfohlen werden für Sommerreifen drei und für Winterreifen vier Millimeter als Mindestprofiltiefe.

Das Alter ist ersichtlich auf der DOT Nummer, die auf jedem Reifen vorhanden ist. Sie zeigt die Produktionswoche und -jahr an. Beispiel: 2419. Dieser Reifen wurde in der 24. Woche im Jahr 2019 produziert. Experten empfehlen, einen Reifen nach spätestens zehn Jahren zu erneuern.

Reifen sollten zudem auf Beschädigungen geprüft werden. Bei einem Schaden sei es erforderlich, dass ein Experte den Reifen anschaut. Und, nicht vergessen: Auch das Ersatzrad sollte gecheckt werden, rät die Polizei.