2000 Euro für den Kampf gegen Mobbing

Bei einer internen Tombola der Hoch.Rein Gruppe kamen 2000 Euro zusammen. Das Unternehmen spendete das Geld an die Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Kitzingen, wie aus einem Presseschreiben hervorgeht.

Die Spende soll zur Förderung eines besonderen Projektes zum Thema (Cyber)Mobbing eingesetzt werden. Drangsalieren, hänseln, schikanieren, beschimpfen, lächerlich machen - Mobbing kommt in den unterschiedlichsten Formen und Intensitäten vor. Mit Hilfe des preisgekrönten Theaterstücks „I like You“ der Theatergruppe Eukitea, soll Kitzinger Jugendlichen der 8. Jahrgangsstufe vor Augen geführt werden, wie schlimm (Cyber)Mobbing sich für Betroffene anfühlt und was man tun kann, um sich zu schützen.

In der Vor- und Nachbereitung wird die Beratungsstelle die teilnehmenden Kitzinger Schulen begleiten, heißt es in der Meldung weiter. Andreas Laurien, Psychologe und Leiter der Beratungsstelle, freut sich über die finanzielle Unterstützung, ohne die das Präventionsprojekt nicht stattfinden könnte. Ein konstruktiver und lösungsorientierter Umgang mit dem Thema Mobbing sei für jeden Arbeitsplatz, egal ob Schule oder Betrieb, eine wichtige Ressource.