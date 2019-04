200 Jahre Stadt: Erinnerung an Heinz Rühmann zum Jubiläum

1819 – das war das Jahr der Widersprüche für Marktbreit. Eigentlich fühlte man sich in der Gemeinde am Main längst als Stadt, doch die Ernüchterung kam am 18. Januar mit der Neuordnung der bayerischen Gemeinden: Marktbreit wurde zum Marktflecken ernannt. Ein halbes Jahr lang bemühten sich Bürgermeister und Magistrat und am 18. Juli 1819 hielten sie den „Gnadenerlass“ von König Max Joseph in Händen. Marktbreit war „Stadt III. Klasse“. Und das soll heuer, 200 Jahre später, gebührend gefeiert werden.

Vor zwei Jahren gründete sich ein Arbeitskreis mit Vertretern der Stadtratsfraktionen und „etlichen sehr engagierten Bürgern“, wie 2. Bürgermeister Herbert Biebelriether und die Leiterin der Touristinformation Eva Castell-Rüdenhausen in einem Pressegespräch erzählten. Ergebnis der bislang 13 Treffen ist ein Jubiläumsprogramm, das sich durchs ganze Jahr zieht und seinen Höhepunkt wohl am 3. Oktober mit einem Festakt und einem Theaterstück zur Stadterhebung haben dürfte.

Vereine werden einbezogen

Bei der bunten Reihe an Veranstaltungen setzen die Verantwortlichen natürlich auf bewährtes, auf Ereignisse, die im Reigen des Jahres eh auf dem Programm stehen, die aber mit dem Jubiläum aufgewertet werden sollen. Dabei beziehen sie soweit möglich auch städtische Institutionen, wie etwa das Museum im Malerwinkel, aber auch die örtlichen Vereine mit ein.

Zeitzeugen aus der Stadt im Film

Start in den Veranstaltungsreigen ist im April. Am 4. April eröffnet die Jubiläumsausstellung im Malerwinkel, die unter dem Motto „Einblicke - Ausschnitte“ das Leben im und rund ums Malerwinkelhaus im Jahr der Stadterhebung zeigt.

Am 6. April wird ab 10 Uhr erstmals offiziell die Tourismussaison am Alten Kranen eröffnet, gemeinsam wird dann zur Moritz-Kapelle auf dem Berg über der Stadt gewandert. Die Kulturzeichen Kitzinger Land sind am 31 Mai in die Feierlichkeiten einbezogen, wenn es auf eine Reise in die 50er und 70er Jahre des 20. Jahrhunderts geht. Ein Interview-Dokumentarfilm lässt die Mitte des 20. Jahrhunderts aufleben mit Film- und Bildmaterial und Zeitzeugen aus der Stadt. Einen Monat später sind es Ritter, die zum Gelage am Main einladen und gemeinsam mit vielen Ausstellern den „2. Marktbreiter Altstadtgenuss“ präsentieren. Der Gemeinschaftssinn steht neben viel Spaß im Mittelpunkt des Drachenbootrennens am 16. Juni, das ebenfalls Jubiläum feiert: Zum 10. Mal treten Mannschaften aus Marktbreiter Vereinen, Betrieben und Ratsgremien aus und rund um Marktbreit gegeneinander an.

Die Stadt selber ist Veranstalter der „Kinonacht am Marktplatz am 22. Juni. “Vater sein dagegen sehr„ heißt der Streifen aus den 1950er Jahren mit Heinz Rühmann, der zum Teil in Marktbreit gedreht wurde. Das leicht fallende Gelände zum Marktplatz hin kann auch im Freien Kinogefühle wecken. Damit endet das erste Jubiläumshalbjahr.

Historische Ansichtskarten aus Unterfranken

In der zweiten Hälfte folgen im Juli in der Rathausdiele die Ausstellung „Der Zeit in die Karten geschaut“ mit historischen Ansichtskarten aus Unterfranken und vielen Beispielen aus Marktbreit, das Weinfest, ein Sommernachtskino, der Sommernachtstraum, der große Festakt mit Theater, eibezogen werde auch die Kirchweih, eine Bilderausstellung im Schloss, die Schlossweihnacht und eine Silvesterparty mit Feuerwerk.

Eine 126-seitige Festschrift zum Stadtjubiläum wird in den nächsten Tagen an die Marktbreiter Haushalte verteilt und ist bei allen Veranstaltungen erhältlich. Am 4. April startet der Verkauf einer Jubiläumsmünze aus Silber durch die Sparkasse in deren Foyer in Marktbreit dazu die Jubiläumsmünzenausstellung startet. Und natürlich braut die Gnodstadter Bräu ein Jubiläumsbier und es gibt einen eigenen Jubiläumswein, einen Rieslaner, dessen Züchter August Ziegler natürlich in Marktbreit geboren wurde. Wer Marktbreit auf Briefen versenden möchte, kann dies mit eigenen Briefmarken machen: Malerwinkel, Alter Kranen und acht weitere Motive zieren einen Bogen mit zehn Sondermarken.