Volkach vor 37 Minuten

200 Euro für die Schweinfurter Kindertafel

In diesem Jahr hat der Elternbeirat des Zwergenhauses Obervolkach in seiner Weihnachtsaktion gleich zwei Hilfsprojekte gefördert. Neben der Unterstützung der „Rumänienhilfe Karl“ mit Weihnachtspakten, die auch die Kindergartenkinder mitpacken durften, haben sich die Mitglieder des Elternbeirats bewusst für eine Organisation aus der Region entschieden, die die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft unterstützt: die Schweinfurter Kindertafel, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Viele ehrenamtliche Mitarbeiter packen seit zehn Jahren für die Schulkinder rund 350 Frühstücksbeutel mit belegten Broten, Obst und einem Getränk und liefern diese an verschiedene Schulen sowie Kindergärten in Schweinfurt und Umgebung. Damit packt der Verein aktiv im Kampf gegen die Kinderarmut mit an und ermöglicht vielen Heranwachsenden aus sozial benachteiligten Familien einen guten Start in den Tag.