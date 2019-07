20 Jahre Kinderfeuerwehr in Volkach

Seit 20 Jahren gibt es in Volkach eine Kinderfeuerwehr. Am Samstag, 6. Juli, veranstaltet die Volkacher Feuerwehr daher einen Aktionstag für Kinder und Familien.

Verschiede Aktionen laden ab 13 Uhr den ganzen Tag über zum Mitmachen ein, heißt es in einer Pressemitteilung. Des weiteren gibt es Vorführungen, Feuerwehrspiele mit und ohne Wasser und auch Leckeres vom Grill. Im großen Innenhof wird unter anderem eine Hüpfburg aufgebaut, sowie Kinderschminken angeboten. Bis 18 Uhr hat die Feuerwehr ihre Pforten in der Dimbacherstraße 24 geöffnet.

1999 wurde die Kinderfeuerwehr vom jetzigen Ehrenvorsitzenden Egon Gabauer als eine der ersten ihrer Art gegründet. Anfangs von vielen in der Fachwelt belächelt, ist das Thema Kinderfeuerwehr mittlerweile in einigen Feuerwehren im Freistaat ein Thema und wurde sogar in das Bayerische Feuerwehrgesetz aufgenommen. In Volkach hat man mit der Kinderfeuerwehr bisher sehr gute Erfahrungen gemacht, denn ein großer Teil der heutigen Einsatzkräfte hat den Einstieg als Kind in das Ehrenamt gemacht.

Im Alter von sieben bis neun Jahren sind die Kinder bei den Feuerwehrmäusen. Mit zehn Jahren landen sie dann bei den Feuerwehrmeldern ehe sie mit zwölf Jahren in die Jugendfeuerwehr wechseln. Die alle zwei Wochen stattfindenden Gruppenstunde sind vielseitig aufgebaut und bieten neben Brandschutzerziehung auch andere abwechslungsreiche Aktionen rund um die Feuerwehr an.