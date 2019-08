20-Jähriger übersieht Laster

Am Montagnachmittag ereignete sich an der Einmündung zur Bundesstraße 8, aus Richtung der Abfahrt von der A 7, ein Verkehrsunfall. Laut Polizeibericht bog ein 20-Jähriger mit seinem Fahrzeug von der Abfahrt aus, nach rechts in die B 8 ein. Dabei übersah der Mann einen von links kommenden Lkw. Im Einmündungsbereich streiften sich die Fahrzeuge. Der Schaden wird auf 3700 Euro geschätzt.