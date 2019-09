Kitzingen vor 57 Minuten

20 000 Schaden nach Zusammenstoß

Am Donnerstagmorgen fuhr eine 52-Jährige in der Kraußstraße in Kitzingen aus einer Grundstücksausfahrt heraus und prallte auf ein geparktes Auto, teilte die Polizei mit. Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden von etwa 20 000 Euro.