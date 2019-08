2,4 Millionen Euro für Städtebauförderung im Landkreis

Aus den Länder-Programmen der Städtebauförderung des Bundes fließen in diesem Jahr 2 428 000 Euro in den Landkreis Kitzingen. Der Bund fördert die historischen Zentren von Dettelbach (mit 180 000 Euro), Mainbernheim (mit 418 000 Euro), Prichsenstadt (mit 120 000 Euro) und Volkach (mit 300 000 Euro) sowie den Iphöfer Ortsteil Mönchsondheim (mit 120 000 Euro).

Im gesamten Wahlkreis Schweinfurt-Kitzingen werden in diesem Jahr 7 222 000 Euro für die Städtebauförderung zur Verfügung gestellt, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Büro der Bundestagsabgeordneten Anja Weisgerber.

Sanierung von Plätzen und Denkmälern

Die Städtebauförderung, die durch die Mittel des Bundes mitfinanziert wird, sei eines der wichtigsten Instrumente zur Förderung einer nachhaltigen Stadtentwicklung in Deutschland. Dabei gelte als ein besonderes Anliegen, kleinere und mittlere Städten und Gemeinden im ländlichen Raum zu stärken. Mit den Fördersummen sollen Plätze und denkmalgeschützte Häuser saniert und auch Ortskerne erhalten. Das mache das Leben für die Menschen vor Ort zur Heimat.

Weisgerber zeigte sich erfreut, dass viele Städte, Dörfer und Gemeinden im Landkreis von den Programmen profitieren. „Mit den unterschiedlichen Programmen zur Städtebauförderung werden die Kommunen gefördert und davon profitieren die Bürger vor Ort. Gleichzeitig dienen sie als Wirtschaftsförderinstrument für den regionalen Mittelstand und das Handwerk und sichern so Arbeitsplätze in der Region“, so die CSU-Bundestagsabgeordnete Anja Weisgerber.