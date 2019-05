Kaltensondheim vor 1 Stunde

195 Euro für den Quadratmeter Bauland

Für die Erschließung des Baugebiets Pförtlein in Kaltensondheim hat der Gemeinderat Biebelried in seiner öffentlichen Sitzung am Dienstag den Auftrag für rund 986 000 Euro vergeben. In nichtöffentlicher Sitzung legte das Gremium dann den Quadratmeterpreis fest: 195 Euro.