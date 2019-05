19-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Am Montagnachmittag befuhr ein 19-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw laut Polizeibericht die Staatsstraße 2258 vom Innopark Geiselwind in Richtung Füttersee. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann kurz vor dem Ortseingang in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab.

Hier stieß der Pkw frontal gegen zwei Straßenlaternen und einem Telefonmasten. Der Mann wurde durch den Unfall schwer verletzt und kam zur ärztlichen Behandlung in eine Bamberger Klinik. Der Gesamtschaden beträgt etwa 18.000 Euro. Vor Ort waren die Freiwillige Feuerwehren Geiselwind und Füttersee mit insgesamt 20 Helfern.