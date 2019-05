Castell vor 1 Stunde

19. Casteller Landhaustage beginnen

Von Donnerstag bis Sonntag (30. Mai bis 2. Juni) finden in Castell wieder die Landhaustage im Schlossgarten statt (täglich von 11 bis 19 Uhr. Heuer bereits in der 19. Auflage, wie es in einer Pressemitteilung heißt.