18-Jähriger bei Motorradunfall schwer verletzt

Bei einem Unfall am Mittwoch hat sich ein junger Mann schwer verletzt. Am Nachmittag kam der 18-Jährige auf der Bundesstraße 8 zwischen Kitzingen und Mainbernheim mit seinem Leichtkraftrad aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier geriet das Krad in den angrenzenden Straßengraben und der Mann wurde in den Graben geschleudert, teilt die Polizei mit. Er erlitt er schwere Verletzungen und kam mit dem Rettungswagen in die Uni-Klinik-Würzburg zur ärztlichen Behandlung. Es entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro.