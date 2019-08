Volkach vor 1 Stunde

1700 Euro für das Volkacher Freibad gespendet

Der Förderverein Volkacher Bäder e. V. freute sich über eine Spende in Höhe von 1700 Euro, die von Familie Unger im Rahmen der Eröffnung des Volkacher Gesundheitszentrums übergeben wurde. Helmut Unger hatte die Eröffnung des Gesundheitszentrums unter das Motto „Jeder Euro für das Freibad“ gestellt. Die Mitglieder des Fördervereins halfen bei der Einweihung des Gesundheitszentrums mit und übernahmen das Verkauf von Bratwürsten und Getränken an zahlreiche Besucher und Gäste. Darüber hinaus rundeten Helmut und Johannes Unger die Spendensumme auf. In Absprache mit den Bademeistern der Stadt Volkach und den Fördervereinsmitgliedern soll das Geld als weiterer Baustein für die Ausstattung im Freibad verwendetwerden. Es wird in ein Spielgerät investiert, welches sowohl im Hallenbad als auch im Freibad eingesetzt werden kann. Im Bild:Johannes und Helmut Unger, Cengiz Zarbo, Dr. Richard Dietz, Maria Goodwin und Heiko Bäuerlein bei der Spendenübergabe.