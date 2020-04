17-Jähriger mit Krad von Fahrbahn abgekommen

Am Donnerstagabend kam es auf der Kreisstraße 5 zwischen Obernbreit und Tiefenstockheim zu einem Verkehrsunfall. Ein 17-jähriger Jugendlicher fuhr hier mit seinem Leichtkraftrad in eine Rechtskurve hinein. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Kradfahrer nach links von der Fahrbahn ab und blieb laut Polizeibericht zusammen mit seinem Krad in der angrenzenden Wiese liegen. Der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen und es entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro.