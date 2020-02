Rödelsee vor 47 Minuten

17-Jähriger stürzt mit Motorrad in einer Kurve

Am Sonntagnachmittag ereignete sich auf der Kreisstraße 56 bei Rödelsee in der Zufahrt zum Schwanberg ein Verkehrsunfall. Ein 17-jähriger Verkehrsteilnehmer fuhr mit seinem Leichtkraftrad den Schwanberg bergab. In einer Kurve kam der Jugendliche wegen Laub auf der nassen Fahrbahn ins Rutschen, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht. Während der junge Mann auf die Fahrbahn stürzte, prallte das Motorrad gegen einen entgegenkommenden Pkw. Es wurde niemand verletzt, jedoch entstand ein Schaden von etwa 6000 Euro.