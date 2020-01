17-Jähriger schlägt 16-Jährigen ins Gesicht

In einer Diskothek in Volkach gerieten am Samstag zwei Jugendliche aneinander. Ein 17-Jähriger forderte einen 16-Jährigen auf, die Diskothek zu verlassen, um die Angelegenheit draußen zu klären. Nachdem der Jüngere die Disco nicht verlassen wollte, schlug ihm der 17-Jährige mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn am Auge. Zudem wurde die Kleidung und die Brille des 16-Jährigen beschädigt, teilt die Polizei mit.