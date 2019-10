17-Jähriger betrunken auf dem Rad

Am Sonntag gegen 2.15 Uhr traf eine Streife der Kitzinger Polizei ein männlicher Fahrradfahrer in der Straße Bahnhofsplatz in Volkach. Als der 17-Jährige das Streifenfahrzeug wahrnahm, versuchte er zu flüchten und sich einer Kontrolle zu entziehen. Mehrere Aufforderungen durch den Außenlautsprecher, stehen zu bleiben, wurden konsequent missachtet. Nach kurzer Verfolgung konnte der junge Mann gestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizeibericht einen Wert von 1,6 Promille. Der Fahrradfahrer war damit absolut fahruntüchtig und wurde nach einer Blutentnahme seinem Vater übergeben.