16-jährige mit Joint auf der A 3 erwischt

Bei einer Kontrolle auf der A 3 erwischten Beamte der Autobahnpolizei eine 16-jährige mit einem Joint. Deutlich wird dies aus einer Pressemitteilung der Polizei.

Am Dienstagabend gegen 19 Uhr kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei einen 27-jährigen Autofahrer auf der A 3 in Richtung Nürnberg, der mit seiner 16-jährigen Schwester unterwegs war. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurde eine geringe Menge an Marihuana in Form eines Joints aufgefunden. Sofort gab sich die kleine Schwester als Besitzerin des Rauschgifts zu erkennen.

Gegen sie wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.