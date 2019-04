16-jährige Ladendiebin erwischt

Eine 16-jährige Jugendliche wollte am Montagnachmittag in einer Drogerie in der Kitzinger Ritterstraße Waren im Wert von 6 Euro stehlen. Allerdings wurde sie von Angestellten beobachtet, wie die Polizei schreibt. Auf die Jugendliche kommt nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls zu.