Kitzingen vor 1 Stunde

16-Jähriger manipuliert Mofa für höhere Geschwindigkeit

Am Sonntag um 16.55 Uhr fiel einer Polizeistreife an der Nordtangente in Kitzingen ein Zweirad "Mofa 25" auf, das mit rund 50 Stundenkilometern fuhr. Bei der Kontrolle des 16-jährigen Fahrers wurde festgestellt, dass dieser lediglich über eine Mofa-Prüfbescheinigung verfügte – eine erforderliche Fahrerlaubnis besaß er noch nicht. Der junge Mann räumte laut Polizeibericht ein, an dem Fahrzeug manipuliert zu haben, damit dieses eine höhere Endgeschwindigkeit erreicht. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und gegen den Jugendlichen ein Strafverfahren eröffnet.