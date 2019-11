16-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Am Samstag, gegen 17 Uhr, fuhr ein 16-Jähriger mit seiner Yamaha auf der Hauptstraße in Mainstockheim in Richtung Dettelbach. Er übersah, dass ein vorausfahrender Wagen am rechten Fahrbahnrand anhalten wollte und fuhr auf das Heck auf. Beim Aufprall verletzte sich der junge Mann leicht, teilt die Polizei mit. An seiner Yamaha entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Der Schaden an dem Wagen wurde auf etwa 2000 Euro beziffert.