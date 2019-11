Schwarzach vor 1 Stunde

1530 Euro für BRK Bereitschaft und Grundschule

Rund 300 Besucher lockte die N-Ergie mit ihrer Kinotour am 28. August an die Grundschule am Schwarzacher Becken. Die Eintrittserlöse von insgesamt 1530 Euro übergab Jürgen Lang, Betreuer für kommunale Kunden bei der N-Ergie nun an den Ersten Bürgermeister Volker Schmitt. Schwarzach unterstützt mit dem Geld zu gleichen Teilen die örtliche BRK-Bereitschaft sowie die Grundschule am Schwarzacher Becken. Dies geht aus einer Pressemitteilung hervor. Im Vorfeld der 15. N-Ergie-Kinotour konnten die Besucher selbst über ihr Filmprogramm entscheiden. 30 000 Kinofreunde stimmten online zwischen fünf Filmen für ihren persönlichen Favoriten ab. In Schwarzach fiel die Wahl auf „Monsieur Claude 2“.