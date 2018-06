150 Großeltern in Albertshöfer Kindergarten

An vier Vormittagen wurden die Großeltern aller Kinder mit liebevoll gestalteten Einladungen ins „Haus für Kinder“ eingeladen. Rund 150 Großeltern folgten laut einer Pressemitteilung des Kindergartens der Einladung. Sie bewunderten die Kinder bei ihren Liedern und Kreisspielen aus dem Krippenalltag, erlebten spannendes „Rund ums Herz“ mit neuen und alten Spielen bei den Igelkindern, bestaunten die Aufführung „Die Blume im Garten“ der Mäusegruppe und erfreuten sich an der Klanggeschichte „Wie klingt der Sommer“ der Käferkinder. Am Ende wagten sie noch ein flottes Tänzchen zu dem Lied „Liebe Oma tanz mit mir“. Nach den Darbietungen der Kinder hatten sich Groß und Klein eine kühle Erfrischung mit selbst gemachter Bowle verdient.