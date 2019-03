15 volle Säcke Unrat eingesammelt

Unter der Leitung des Vorsitzenden des Ortsverschönerungsverein Hohenfeld Rudolf Sattes ging die alle zwei Jahre stattfindende Flursäuberungsaktion über die Bühne. Bei trockenem Wetter sammelten Alt und Jung in verschiedenen Gruppen Flaschen und Plastikabfälle auf. Sogar ein beschädigtes WC wurde aus einer Hecke geborgen. In der Flur war laut Pressemitteilung relativ wenig Müll zu finden, doch leider entlang des Fahrradweges Kitzingen - Marktsteft umso mehr. Unbekannte hatten in der Nähe des Hohenfelder Landschaftssees etwa zwei Kubikmeter Sperrmüll in Form von Laminatresten sowie Teilen von Küchenschränken illegal abgelagert. Auch dieser Müll wurde entsorgt. Nachdem vor zwei Jahren zwölf Säcke gesammelt wurden, waren es dieses Mal 15 volle Säcke. Abschließend ließen sich alle Helfer die gespendete Brotzeit mit Kaffee, Kuchen und Würstchen am Hohenfelder Landschaftssee schmecken.