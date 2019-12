15. Egg-Race am Armin-Knab-Gymnasium

Zum 15. Mal fand am Armin-Knab-Gymnasium ein Wettbewerb für technisch interessierte Schüler statt. Aufgabe war es, ein wassergetriebenes Gefährt zu bauen, das ein rohes Hühnerei so weit wie möglich transportiert, heißt es in einer Pressemitteilung. Dabei durfte nur die Energie genutzt werden, die mit zwei Litern Wasser und einem Gefälle aus einem Meter Höhe gewonnen werden kann.

Platz drei belegten Rania Brühler, Josefine Blaj und Lina Endreß. Sie ließen das Wasser durch eine Röhre hinabfließen und durch den Druck am Boden ein Gefährt antreiben. Platz zwei ging an Viktoria und Carolin Bart. Sie haben an den Rädern ihres Wagens Schaufelräder angebracht. Durch die darüber befindliche Wasserflasche wurde der Wagen mithilfe des auslaufenden Wassers ständig vorwärts bewegt. Platz eins ging an Amelie Scherb und Hanna Dorsch. Sie erreichten eine Weite von 14,55 Meter. Durch eine Art Flaschenzug, an dem auf der einen Seite ein Wasserkanister befestigt war, wurde ein Wagen nach oben transportiert. Oben angekommen, fuhr der Wagen über eine Rampe nach unten.