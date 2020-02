Iphofen vor 1 Stunde

15 000 Euro Schaden: Minigolfanlage in Iphofen demoliert

Erhebliche Schäden haben Unbekannte zwischen Sonntag, 9. Februar, 12 Uhr, und Sonntag, 23. Februar, 11.30 Uhr, an der Minigolf-Anlage in der Birklinger Straße verursacht: In den hölzernen Verkaufsraum wurden von außen Löcher gebohrt und durch diese Bauschaum geleitet, der sich in das Innere des Gebäudes ergoss. Das berichtet die Polizei.