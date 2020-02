140 Tage mit Amtsstunden verbracht

Die Notwendigkeit für ein Dorfgemeinschaftshaus in Iffigheim wurde bei der Bürgerversammlung im Feuerwehrhaus einmal mehr deutlich: Es platzte nämlich fast aus den Nähten. Wie am Abend zuvor in Wässerndorf, waren auch hier über 40 Zuhörer gekommen.

Rund 950 000 Euro soll das neue Dorfgemeinschaftshaus nach einer ersten Schätzung kosten. Der erwartete Zuschuss vom Amt für Ländliche Entwicklung soll 80 Prozent betragen. "Ohne den könnten wir gar nicht bauen", verdeutlichte Bürgermeister Heinz Dorsch in seiner letzten Bürgerversammlung in Iffigheim.

Viele weitere Punkte hatte Dorsch noch parat. Er liebt die Statistik. 14 Sitzungen des Gemeinderats mit 193 Tagesordnungspunkte habe es 2019 gegeben. Aber auch Insgesamt 205 Besucher in den Amtsstunden. Die gegenüber den Vorjahren deutlich höhere Besucherzahl sei dem Bürgerbegehren "Retten die Bienen" geschuldet gewesen. Dorsch meinte, dass das, was in den Amtsstunden Thema gewesen sei, allermeist auch telefonisch geklärt hätte werden können.

Stromkosten durch LED-Umstellung deutlich gesunken

Und er hat sich hingesetzt und einmal gerechnet. In den nun fast 30 Jahren seiner Amtszeit hat er mit den Amtsstunden 3375 Stunden im Rathaus verbracht. Oder 140 Tage. Oder 4,7 Monate.

Neben den Einnahmen und Ausgaben im Haushalt berichtete Dorsch auch von Einsparungen bei den Stromkosten für die Straßenlampen. Die seien nämlich nach der LED-Umstellung deutlich gesunken. Ebenso wie die Schulden seit 2002, als die Marktgemeinde noch 1,76 Millionen Euro Schulden hatte. Jetzt sind es laut Dorsch noch 135 200 Euro. Dank eines Rücklagenpolsters sei man praktisch schuldenfrei. "Wir haben seit 2002 gespart und doch etwas gemacht", sagte der Bürgermeister. Vor allem Investitionen zur richtigen Zeit.

Zum Thema Baugebiete meinte Dorsch, dass es in Seinsheim durchaus noch etliche bebaubare Grundstücke gebe. Doch die seien alle in Privatbesitz und würden nicht an die Gemeinde verkauft. "Das ist ein Riesenproblem für junge Leute, die hier bauen wollen." In Wässerndorf würden aber elf neue Bauplätze geschaffen.

Bürgermeister Dorsch warb für die Wahl am 15. März

Der Biber ist mittlerweile auch auf Gemeindegebiet eingetroffen und hat begonnen, den ein oder anderen Baum zu fällen. Das sieht der Bürgermeister derzeit noch mit einem Schmunzeln. Kein Verständnis hat er allerdings hinsichtlich des zunehmenden Vandalismus in der Gemeinde. Neben Verunreinigung würden Schilder umgetreten oder herausgerissen. Manches fände sich auch im Landschaftssee wieder, auch schwere Bänke. Trauriger Höhepunkt: Eine komplette neue Bank-/Tischgarnitur wurde verschürt. Hier habe man aber die Täter ermitteln können.

Der Landschaftssee ist nicht nur bei Erholungssuchenden beliebt. Darin lebten auch große Teichmuscheln.

Dorsch warb auch dafür, am 15. März zur Wahl zu gehen. Hier nehme die Briefwahl deutlich zu. Was den Nachteil habe, dass wenn zum Beispiel in Iffigheim weniger als 50 Wähler den direkten Weg zur Urne nähmen, die Stimmzettel in Iffigheim zusammen mit denen aus Seinsheim ausgezählt würden.

Was zukünftig immer schlimmer werde, sei der Bürokratismus. "Egal, was man macht, für alles braucht man Pläne oder Gutachten", ärgert sich Dorsch. Dazu meinte ein Bürger trocken: "In Friedenszeiten ersetzt die Verwaltung den Feind."