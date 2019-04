14 Kommunionkinder in Geiselwind

14 Kinder haben am Weißen Sonntag in der Pfarrkirche St. Burkhard in Geiselwind unter dem Motto "Jesus segnet uns" die erste Heilige Kommunion empfangen. Mit der Steigerwaldkapelle zogen die Kinder zur Kirche. Pfarrer Joseph und die Gemeindereferentin Petra Kleineisel feierten mit ihnen den Festgottesdienst, wie es im Schreiben an die Presse heißt.