14 Gerüchte in Rödelsee auf einem Tisch

Der Saal im Löwenhof war brechend voll. Es war auch als "besondere Bürgerversammlung" angekündigt. Denn Bürgermeister Burkhard Klein wollte sich eigentlich alleine dem Thema Bauleitplanung für alle Gemeindeteile - Rödelsee, Fröhstockheim und Schwanberg - widmen. Das war auch Thema, insbesondere das neue Baugebiet Schlossgrund Rödelsee und die als Industriegebiet gewünschte Fläche von Knettenbrech und Gurdulic in Fröhstockheim, aber vor allem wollte Klein mit 14 Gerüchten aufräumen.

Bürgermeister Burkhard Klein holte weit aus. Bis ins Jahr 1960 sogar, aus dem er einen Ortsplan von Rödelsee zeigte, der von Fröhstockheim stammte aus dem Jahr 1965. Dann der Sprung zu 1981, aus dem der erste Flächennutzungsplan stammt. Dabei flossen immer wieder Dinge mit ein, das Weingut Weltner betreffend, das an das neue, geplante Baugebiet Schlossgrund grenzt. Bis zur aktuellen vierten Änderung des Flächennutzungsplans.

Den Vorwurf "Hättet ihr Euch mal mit dem Eigentümer abgestimmt" wegen der langen Dauer des Verfahrens, der wohl immer wieder an Klein herangetragen wurde, wies dieser zurück. Vielmehr versuchte er mit einem Zeitstrahl zu dokumentieren, wie viele Kontakte es mit der Familie Weltner gegeben habe. Als Klein aus persönlichen Gesprächen zitieren wollte, bremste ihn Weltners Rechtsanwalt Johannes Bohl. Wenn Klein zitieren wolle, dann solle er das bitte aus den offiziellen Schriftsätzen tun. Bohl musste dann auch Klein korrigieren, der nämlich behauptet hatte, dass Bohl 2013 bei der dritten Änderung des Plans gewollt hätte, wo es um das Baugebiet "Am Spieß West" ging, Flächen als Dorfgebiet auszuweisen.

"Recht auf Wahrheit"

Nach Betrachtungen der Baugebiete Mönchshöflein, Buck und Buck II gelangte Klein schließlich zum Schlossgrund selbst. "Die Öffentlichkeit hat ein Recht auf Wahrheit", betonte Klein dabei. Er schilderte, wie auch an dieser Stelle mehrfach berichtet, die Entwicklung des Baugebiets, auch die vom Wohn- zum Dorfgebiet unter Einbeziehung des Weinguts. Er beschrieb die Aufteilung des Gebiets mit den bislang vorgesehenen Festsetzungen. Auch das IBAS-Lärmschutzgutachten stellte Klein vor.

Klein argumentierte auch mit gewünschten Absenkungen zum Weingut-Areal hin. "Das war nie meine Forderung", teilte Paul Weltner dagegen dieser Zeitung mit. Weltner wehrt sich auch gegen Behauptungen, er fordere, wie Klein öffentlich an die Wand projiziert hatte eine fünf Meter hohe Lärmschutzwand. Die, so Weltner, ergebe sich aus dem Schallgutachten und sei so in den Bebauungsplan gelangt.

Klein betonte, dass das Weingut selbst auch aktiven Lärmschutz betreiben müsse. "Es geht um die Saisonarbeiten", stellte Klein dar. Problem seien die Zeiten der Weinlese und der Pflanzenschutzarbeiten. Klein räumte aber ein, dass jeder, der nach Rödelsee komme, wisse, dass es sich um ein Weindorf handele. Deshalb seien auch bislang abgelehnte Grunddienstbarkeiten für das Baugebiet, zumindest in der ersten Reihe, angeboten worden, die auf den Betrieb und dessen Tun hingewiesen hätten. "Die sind so sicher, bis es gesundheitsgefährdend wird", betonte Klein. Denn die Gemeinde möchte eigentlich nur eine drei Meter hohe Lärmschutzwand. Im Plangebiet seien insgesamt drei Grundstücke für die Landwirtschaft reserviert. Es könnten sich dort aber auch ein Friseur, Steuerberater oder Ähnliches ansiedeln.

Baubeginn offen

Doch auch vor dem Verwaltungsgericht habe man sich schon befunden. "Was wollte man damit erreichen? Bestimmt nichts Gutes für die Gemeinde", drückte sich Klein vorsichtig aus. "Egal was wir machen, es wird wohl eine Normenkontrollklage geben", bedauerte Klein. "Ich kann Ihnen nicht versprechen, wann Sie bauen können", sagte Klein in Richtung der erschienenen Bauwerber.

Rechtsanwalt Bohl verwies auf die Aufgabe der Gemeinde, eine Bauleitplanung zu machen. Anlieger dürften Einwände vorbringen. Sein Mandant sei nicht gegen das Baugebiet, wenn dadurch sein Betrieb im Bestand nicht eingeschränkt werde. "Das hat die Gemeinde wohl nicht hinbekommen", stellte Bohl fest. Er zeigte sich enttäuscht darüber, denn es hätte eine Informationsveranstaltung sein sollen, und keine für Rechtfertigungen. "Das aber ist heute erfolgt", schloss Bohl, was mit Applaus quittiert wurde.

Ärger hört nicht auf

Weiterer Ärger droht beim geplanten Industriegebiet bei Fröhstockheim, wo Knettenbrech und Gurdulic eine Erweiterung planen. Die ist jetzt zwar in der vom Dorf weg gerichteten Seite vorgesehen, dennoch befürchten Anlieger mehr Lärm. Rudolf Hauser überreichte Klein eine Liste mit 50 Unterschriften von Bürgern, die nicht alles hinnehmen möchten. Auch das Wort Bürgerentscheid fiel bei der Diskussion. Klein informierte, dass die Firma schon jetzt viel für den Lärmschutz mache. Des Weiteren Gutachten die weiteren Maßnahmen vorgeben. Die Genehmigung obliege dem Landratsamt.