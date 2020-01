Ippesheim vor 40 Minuten

1200 Jahre Ippesheim: Vortrag über die Familie Pöllnitz

Als Teil der Vortragsreihe zum Jubiläumsjahr "1200 Jahre Ippesheim" findet am Freitag, 31. Januar, eine weitere Veranstaltung statt. Die Geschichte des Ortes Ippesheim ist durch seine geographische Lage unweigerlich mit Schloss Frankenberg und seinen Schlossherren verbunden, heißt es in einer Pressemitteilung. Dr. Richard Schmitt, ein Nachkomme der lange Zeit in Frankenberg tätigen Wirtsfamilie Schmitt aus Bullenheim, hat seine Dissertation über Schloss Frankenberg geschrieben. Er wird in seinem Vortrag auf die Familiengeschichte der Mitglieder der Familie Pöllnitz eingehen, die das Schloss von 1783 bis 1971 bewohnten. Der Vortrag findet am Freitag, 31. Januar, um 19 Uhr im Gemeindesaal im Rathaus in Ippesheim, Schlossplatz 1, statt. Informationen gibt es bei Annerose Pehl-Dürr, Tel.: (09339) 504, E-Mail: anne-pehl-duerr@t-online.de