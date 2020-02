Gnodstadt vor 52 Minuten

1200 Euro für Ärzte ohne Grenzen

1200 Euro überwies der Männergesangverein Gnodstadt laut Pressemitteilung an den gemeinnützigen Verein „ Ärzte ohne Grenzen". Diese Spende ist der Erlös eines Konzerts mit dem Polizeichor Würzburg, dem Saxtett aus Ochsenfurt sowie Irmgard Müller an der Orgel und Petra Derr (Querflöte), das der Männergesangverein Gnodstadt 1869 e.V. anlässlich seines 150-jährigen Jubiläums im November 2019 abgehalten hat. "Mit dieser Spende unterstützen wir", so Vorstand Winfried Heinkel, "eine weltweite medizinische Versorgung von Menschen in den vielen Krisengebieten auf dieser Erde durch die Arbeit von 'Ärzte ohne Grenzen'."