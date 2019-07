Dettelbach vor 1 Stunde

120 Kinder aus Dettelbach zu Gast bei Nowitzki Benefizspiel

Am vergangenen Sonntag feierte der Würzburger Basketball Superstar Dirk Nowitzki zusammen mit Mick Schumacher - Sohn der Formel 1 Legende Michael Schumacher - in Leverkusen ein Fussballfest für den guten Zeck. Zu Gunsten der Dirk Nowitzki Stiftung und der Keep Fighting Foundation der Familie Schumacher kamen zahlreiche Sportstars aus verschiedenen Sportarten und über 11 000 Zuschauer in die BayArena. Darunter auch zwei vollbesetzte Busse mit 120 Kindern und Betreuern aus Dettelbach. Der gebürtige Dettelbacher und Sportreporter Matthias Bielek war Stadionsprecher und Moderator des Benefizevents und hatte die Eintrittskarten und die Busse zur Verfügung gestellt. Die Brauerei Kesselring spendierte alkoholfreie Getränke und Spedition Michel (Mainfrankenpark) das Essen für alle Teilnehmer des Tagesausfluges.