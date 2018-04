1170 Unterschriften für Bürgerbegehren gegen Hotel am Main

1170 Unterschriften. So viele Volkacher Bürger haben sich mittlerweile für ein Bürgerbegehren gegen das geplante Hotel auf Stelzen an der Mainlände eingetragen. Als Elmar Erhard, Vorsitzender des Vereins Bürgerinitiative Landschaftsschutz Mainschleife (LAMA), diese Zahl bei der Infoveranstaltung im katholischen Pfarrheim nannte, brandete jubelnder Beifall auf. Gut 150 Interessierte waren ins Pfarrheim gekommen, und sie hörten außer dieser Zahl auch eine Entschuldigung vom Volkacher Stadtrat Jochen Flammersberger (Fraktionsvorsitzender der Bürgerliste BL): „Ich habe im Stadtrat für dieses Projekt gestimmt, und es tut mir leid.“

Erstes Ziel: Hotel auf Stelzen verhindern

Zu dieser Infoveranstaltung hatte die BI LAMA, die in Kürze ein Verein sein wird, die Ortsgruppe Volkach des Bundes Naturschutz (BN) und den Ortsverein von Bündnis 90/Die Grünen eingeladen. Elmar Erhard erläuterte das erste Ziel der 48 Mitglieder starken BI LAMA, den Bau des Hotels auf Stelzen zu verhindern. Das soll über ein Bürgerbegehren laufen, für das das Bündnis 734 Unterschriften benötigte. Mit 1170 Unterschriften wird dieses Quorum deutlich überschritten. „Am Montag, 23. April, wollen wir diese Liste dem Bürgermeister und der Verwaltung übergeben“, sagte Erhard. Dann hat der Stadtrat vier Wochen Zeit, um das Begehren zu prüfen und für gültig oder ungültig zu erklären. Ist es gültig, muss innerhalb von drei Monaten ein Bürgerentscheid durchgeführt werden. „Unser Ziel ist es, das noch vor den Sommerferien durchführen zu lassen“, sagte Erhard.

Datzer: „Komplott und Rechtsbruch“

Wie das Antragsverfahrens zwischen Behörden und Investor, der Pfaff-Düker-GbR aus Volkach, aus seiner Sicht verlaufen ist, zeigte Elmar Datzer auf. Er sprach von einem „Komplott zwischen den Investoren, der Stadt Volkach und dem Landratsamt“ und von einem „vorsätzlich begangenen Rechtsbruch seitens des Landratsamtes“. Unterschiedliche Verhandlungen hätten in bestimmten Zusammensetzungen gar nicht laufen dürfen, und vieles sei „geheim“ besprochen worden, weshalb die Bürgerbelange „unter den Tisch gekehrt“ worden seien. Auch seien Bescheide handschriftlich ergänzt und später zu Gunsten der Investoren erstellt worden.

Initiative fühlt sich abgebügelt

Wie berichtet, hatte Willi Freibott vom BN vor einigen Wochen eine Liste mit 700 Unterschriften an Bürgermeister Peter Kornell übergeben. Die Reaktion Kornells hatte Erhard als ein „Abbügeln“ empfunden und sich vorgenommen: „Jetzt erst recht.“ Diese Unterschriften, so Erhard, könnten allerdings nicht für das Bürgerbegehren verwendet werden, weshalb er um weitere Unterschriften beim Begehren bat. Manuela Wahler, Beirätin des Vereins LAMA, wendete sich mit einem Appell an ihre Zuhörer: Sie sollen sich engagieren und nicht hintenrum tuscheln. „Wir Bürger müssen unsere Mitbestimmung einfordern“, sagte die Neu-Astheimerin, „unsere Vorfahren haben hunderte Jahre lang nicht in einem Überschwemmungsgebiet gebaut – warum jetzt dort dieses Hotel?“

Flammersberger entschuldigt sich

Stadtrat Jochen Flammersberger erläuterte seine Entschuldigung für die Zustimmung zum Hotel: „In derselben Sitzung ging es auch um unser Bürgerbegehren wegen der Sonderbaulast, das der Rat für unzulässig erklärt hatte. Nach einer Gerichtsverhandlung musste es für zulässig erklärt werden, weil der Bürgermeister gesagt hatte: Was rechtens ist, dem muss zugestimmt werden.“ Einige Punkte später sei es um die Bauvoranfrage für das Hotel gegangen. „Das sei auch rechtens, hatte Kornell gesagt, weshalb wir und auch ich zugestimmt haben.“ Das würde er jetzt nicht mehr machen, räumte Flammersberger ein.

Das Dreierbündnis aus LAMA, BN und Grünen wird in den nächsten Tagen auch die Bürger in den Ortsteilen über das Begehren informieren und weiterhin Unterschriften dafür sammeln.